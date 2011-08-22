利率调控功效发挥殆尽 伯南克或逐步加大政策刺激

记者 Mark Felsenthal; 编译 李春喜/孙茉莉

路透华盛顿8月21日电---尽管美国经济还没有到需要实施紧急抢救的关头,但仍然需要对其进行静脉滴注.

经济复苏跌跌撞撞步履蹒跚,美国联邦储备委员会(Fed,美联储)似乎作好准备逐渐加大剂量保持经济增长.

预计美联储主席伯南克在下周五怀俄明州杰克逊霍尔(Jackson Hole)央行年会的讲话中,料坦言对经济增长速度感到失望,甚至会调降增长预期,并解释美联储的药箱里还有哪些药品最适合增强经济增长.

不过看起来他不太可能采取休克疗法(shock treatment).

"由于今年上半年复苏陷入停顿,经济也接近二次衰退的危险边缘,美联储仍会继续提防有关经济增长的负面消息,并准备好采取相应的措施,"道明证券(TD Securities)的分析师Millan Mulraine在给客户的报告中写道.

那麽,美联储下一步究竟会开出什麽样的药方呢?

由于已经充分调用了利率工具,目前美联储很可能会把重点放在资产负债表上,通过调整资产规模和组成,拉动美国经济走出低迷.

目前利率已经接近于零,而且联储公开市场委员会(FOMC)两周前才刚刚表示,如有必要将在至少两年内把借款利率保持在纪录低位.因此就利率工具来讲,功效已经发挥殆尽.

许多资产负债表方面的措施都是众所周知的,而且每个方案都是风险与优点兼备,美联储官员会认真对其进行研究.但目前看来,美联储在杰克逊霍尔年会上宣布新一轮购债计划的机率非常有限.

美联储的政策可能受这样一种思维的影响,即认为当前形势尽管充满不确定性,但需要谨慎对待,形势还没有升级到2008-2010年危机期间必须大刀阔斧采取措施的程度.

危机措施中最後结束的6,000亿美元第二轮量化宽松计划(QE2),是美联储应对通胀率处于历史低点所作出的反应.低通胀可能拖累美国经济陷入物价与消费投资同时下跌的恶性循环.

但今时不同往日.

与2010年中不同,美国目前的通胀攀升,扣除食品和能源价格的核心通胀亦加快上升.虽高通胀率令一些美联储官员担忧,但基于随着能源价格回落整体通胀将下滑,及核心物价将受到控制的假设,高通胀并没在联储当中全面拉响警报.

相反,当前的焦点是牵牵绊绊的经济增长以及未来所面临的风险.FOMC部分核心官员认为,有越来越明显的迹象显示,今年下半年原预期为3%左右的经济成长率将放慢.虽然这不比一些华尔街公司预期的只有1%那样悲观,但如此迟滞的增速远不够拉低高达9.1%的失业率.

目前挥之不去的一个很大风险因素是欧洲久拖不决的主权债问题,这正在伤及美国金融市场和企业信心.目前欧洲问题和市场动荡引发的痛苦虽尚未升级至2008/09年信贷危机的规模,但仍令人忧心忡忡.

**料不会推出激进措施**

基于这一大的背景,伯南克似乎不太可能推出激进的措施,不过可能准备未来数月逐步加大医治经济顽疾的药量.

最初恐怕只是付诸言辞.可能承诺在相当长一段时期内一直维持庞大规模的资产负债,甚至可能像联邦基金利率那样,加上一个时间期限.目前资产负债表已经从危机爆发前的约9,000亿美元膨胀至2.8万亿(兆)美元.

另一项措施将可能是压低中长期利率,即抵押贷款和企业借款利率,例如采取措施将美联储资产负债表中的多种不同资产转成较长期资产,通过以较长期证券替换掉到期证券,或者将较短期置换成较长期证券来实现.

"伯南克能在去年的杰克逊霍尔会议上推出第二轮量化宽松政策的基础是,通胀正快速下滑,而目前的情况正好相反."德意志银行分析师Carl Riccadonna对客户表示.

"因此若美联储有意要采取进一步宽松措施,可能首先是要延长其资产组合中的平均到期日,而不是进一步扩大资产的持有量."

**招致批评**

美国批评家指责这些新措施将推高通胀.海外评论家称购买债券将拉低美元,推高商品价格,并导致大量投资涌入新兴市场.甚至在美联储内一些人也反对一味放宽,美联储在8月做出维持低利率的承诺罕见地招致三人反对.

美联储亦面临国内的政治冲击.共和党总统候选人Rick Perry本周称,美联储若进一步放宽政策将使非常危险的.

美联储一向无视政治压力,保持决定上的独立,维系了良好声誉.当经济需要进一步支持,尽管批评不断,联储恐怕也不会做出妥协.

周五将是伯南克证明自己立场的时候了.(完)

--译文审校 艾茂林

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。