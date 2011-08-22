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中国财经 | 2011年 8月 22日 星期一 13:15 BJT

人民币FDI或在年底前出台--香港金管局

路透香港8月22日电---香港金融管理局周一称,人民币FDI(即外商直接投资人民币)应会在今年底前出台.

金管局副总裁彭醒棠在记者会上做出上述表示.他并称,今年香港人民币发债规模将超过1,000亿元.

上周中国国务院副总理李克强访问香港,肯定了香港离岸中心的地位,并送上促进该市场进一步发展的政策"大礼包".(完)

--记者 陈敏; 审校 杨淑祯

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