特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京8月22日电---新华社报导称，新疆和田地区发生一起食物中毒事件，导致11人死亡，其中包括一名6岁儿童，另有约120人患病，怀疑可能是由于食用了装在曾储存防冻液的塑料桶内的醋。
据新华社报导，警方称和田地区皮山县桑株乡的这些村民，周六就餐时曾食用装在两个塑料桶里的醋，後来陆续感觉不适。这两个桶曾用来储存防冻液。
有关部门目前仍在确认中毒原因。(完)
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。