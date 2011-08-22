朝勒令金刚山旅游区韩国人3日离境

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透首尔8月22日电(记者 Jeremy Laurence)---朝鲜周一下令，要求在金刚山旅游区内工作的韩国人72小时内离境。
自2008年一名朝鲜士兵在金刚山旅游区射杀一名韩国游客後，该旅游区就处于关闭状态，断绝了朝鲜一个重要的外汇收入渠道。
双方数月角力後，朝鲜政府宣布，由于韩方未在周五最後期限前达成资产处置协议，朝鲜现将对韩方在金刚山旅游区的资产进行“合法处置”。
韩国统一部网站称，名单显示，至周一时有14名韩国人在金刚山旅游区。
金刚山旅游区是1990年代由韩国现代集团旗下企业建设开发，吸引了韩国游客逾百万人次。(完)
编译：王燕焜 发稿：朱淑珍
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。