沪综指五连跌收至13个月低位

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透北京8月22日电---中国股市沪综指周一缩量收跌至13个月低位,国内外消息面均未明朗令大盘陷入弱势震荡;同时,由于市场观望情绪浓厚,今日A股成交额亦继续萎缩至两个月新低.
分析人士预计,在欧美经济前景及国内加息态势明朗之前,大盘将继续维持弱势格局,下一短线支撑点位料为前期低点2,437点.
沪综指收报2,515.863点,下跌18.495点,或0.73%,此前低点为去年7月19日的2,475.421.沪市A股成交额今日亦萎缩至653亿元人民币,此前低位为今年6月22日的643亿.
银河证券分析师孟京表示,目前市场正在等待海外市场动向及国内加息预期是否会兑现的消息指引,短线大盘料维持弱势震荡.
美国股市上周五以下跌告收,因大部分买家对美国经济再陷衰退和欧洲金融体系不稳的担忧渐增,在周末前离场.至此美股已连续四周下挫.同时,欧洲股市上周五和上周亦大幅收低.
沪深300指数9月合约尾盘报2,783.2点,跌0.78%,成交量为199,682手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)
路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周五连三日收升，续创两个月新高。分析师表示，今日大盘延续近日涨势，沪综指盘中一度攻击3,200点的整数关口。但个股跌多涨少，赚钱效应并不明显，预计短期大盘有回调可能，但回调幅度相对有限，后市大盘继续震荡盘升的概率较大。