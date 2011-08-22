现货金蹿升至1,900附近纪录高位

路透新加坡8月22日电---现货金周一蹿升逾1%,连续第三日创历史高位,因为投资者担忧美国经济重现新一轮衰退,及欧元区债务危机,纷纷逃向黄金避险.

现货金创每盎司1,888.90美元的纪录高位,上周录得两年半最大单周涨幅.0640 GMT时,现货金报1,888.76美元.

美国期金跳涨逾2%,至1,895.3美元的新高.

"我们预期至少未来数月美国经济和宏观数据不会得到支撑...欧洲将更差.我们认为金价短期目标可能是1,900-2,000美元."瑞银全球商品分析师Tom Price称.

路透市场分析师王涛认为,技术分析显示近日金价可能突破1,900美元.

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周五的黄金持仓量较周四增加0.31%.

"金价关键阻力位料在1,946美元.市场可能需要较大的消息来突破该水平."MF Global在研究报告中称.

现货银最高上涨2.5%至三个月高位每盎司43.93美元,上周上涨10%,为12月以来最佳单周表现.

现货铂金触及三年高位每盎司1,890.25美元,可能录得连续第10天上涨.

--------------------------0640GMT------------------------------

价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1888.76 29.87 +1.61 33.06

现货银 43.81 0.95 +2.22 41.96

现货铂金 1886.49 15.54 +0.83 6.73

现货钯金 748.97 4.47 +0.60 -6.32

TOCOM期金 4657.00 100.00 +2.19 24.89 146839

TOCOM铂金期货 4695.00 91.00 +1.98 -0.02 13453

TOCOM期银 108.00 7.20 +7.14 33.33 1497

TOCOM钯金期货 1861.00 -15.00 -0.80 -11.25 691

COMEX期货合约

12月黄金 1892.30 40.10 +2.16 33.13 53430

9月白银 43.89 1.46 +3.44 41.86 10767

汇率

欧元/美元 1.4353

美元/日圆 76.71

附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)