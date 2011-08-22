《Johnston专栏》香港欲以资本利得税抑制楼价

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 David Cay Johnston 编译 蔡美珍
路透香港8月19日电---香港原本是以不课徵资本税而着称的金融中心,而现在却对楼市短炒客课徵资本利得税.如果自由主义经济学家傅利曼(Milton Friedman)及鼓吹减税的美国政坛老将坎普(Jack Kemp)尚在人世,不知道他们会有何评论.
根据香港政府规定,购入物业後12个月内转售,则以售价最高课徵15%的额外印花税.没有人把额外印花税称为一项资本利得税.因为这必定会引来强烈抨击,认为促成香港繁荣成功的政策正面临威胁.但额外印花税实际上是对资本收益课税.
香港当局坚称额外印花税不是资本利得税,因为它是以售价交易金额课税.但实际上它就是一种梯状资本利得税,只要你的资本利得愈高,则实际的资本利得税率就愈低.
香港绝非使用赋税政策遏抑楼市投机炒作的特例.在西太平洋地区的繁华城市中心,房屋价格持续上涨,助长薪资上扬的需求,经济面的冲突很容易就会引发社会动乱.从北京到曼谷、悉尼到新加坡、泰国到台湾,房地产投机税、收紧抵押贷款规定及其他政策纷纷出炉,以抑制房地产价格.
再分配
在台湾的部分都会地区,房屋负担占了民众可支配收入的一半以上,这等于是一种政府助长的财富再分配,由租屋阶级流向出租房屋阶级.
许多民众挤在建筑品质不良的高楼住宅.去年香港发生马头围道唐楼倒塌事件,造成四死,但香港死因庭本周裁定为意外,没有人需要负上刑事责任,这项裁定恐怕无法鼓励建商花钱提高建筑品质.
当然,当大家都付不起的时候,价格就没法再涨.香港近期的新闻透露出,买方的价格走软,但房租仍然有上涨压力.
单凭新税措施,不太可能大幅打击炒作.这个税只是投机炒作的成本.买股票的风险更高,因为政府政策限制了资讯揭露,让股市炒家和无能的企业主管高枕无忧.
香港的新税规定掺杂了美国式的政策,也就是只对部分房地产收益课税,对长期收益课徵较低的税率,对资产成本及收益课税.
举例来说,香港一栋100万美元的楼房,买进一年内以150万美元转售,22.5万美元的税款等于是一笔45%税率的资本利得税.如果是以两倍购买价出售,则实际的资本利得税降至30%,如果是以买进价格的三倍卖出,实际资本利得税变成22.5%.
如果是买进後的第二年出售,额外印花税率降至5%.基本上这相当于美国的规定,只要资产持有超过一年,就适用较低的长期资本利得税率.在香港,持有物业两年,则额外印花税率变成零,也就是香港传统的资本利得零课税.美国的规定是,房屋持有五年後,资本利得免税额为50万美元.
中国资金
涌入香港楼市的资金来自世界各地,但大部分来自中国.这其中有多少是躲过中国赋税体系的黑钱,不得而知.但很清楚的一点是,香港的政策使买房胜过买证券.
香港的证券资讯揭露规定疲弱无力,比起美国或欧洲证券,香港证券是风险更高的投资.香港政府仅规定向股票及债券投资人揭露最低程度讯息,等于变相鼓励投资有形资产,而投资有形资产之最便是房地产.
在美国,发生疑问的个股经过短暂停止交易後,会恢复交易,让不放心的投资人抛售出场.但在香港,发生疑问的个股就是停牌,让原本还像是高流动性的投资,突然遭到冻结.
在香港始终不变的则是土地利用限制,这些规定人为推升了物业价格.香港土地开发比例仅仅只有16%.土地利用限制创造出一小群亿万地产大亨,他们从众多无力负担公寓的租客身上赚进大量租金.香港政府已经宣布将开发更多土地,但数量并不多,只是足够制造出改革的假象,继续保护既得利益者.
除非香港实施有力的证券资讯揭露规定,否则即使是变相的资本利得税,也不太可能减轻楼市长期上涨压力.(完)
--译文审校 王冠中
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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