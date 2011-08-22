核心国家增长放缓 欧洲遇新挑战

* 欧元区核心国家经济放缓构成新风险

* 区内二线国家衰退恐加深

* 德国疲弱令大胆的新危机措施更难实施

记者 Noah Barkin; 编译 艾茂林/梁睿雪

路透柏林8月19日电---欧元区无力控制债务危机,实在令人恼火,个中原因却不难探究.

首先,德国不愿采取必要的激进措施,来改变市场对欧元计划的态度.

其次,区内17国间公开争吵不断,而他们达成的抗危机决策生效过程形同龟速.

再次,要想铲平压在希腊和其他受困成员国身上沉重的债务大山,这一挑战着实令人畏缩.

但目前为止,都有一股不变的力量始终贯穿危机,扶助欧元区克服所有困难勉力前行:那就是在德国引领下的、区内核心国家的强劲经济增长.

事到如今,就连这一支柱或许也在坍塌.

上周数据显示,欧洲最大经济体德国第二季经济增长率只有区区0.1%,这对整个欧元区来讲意义十分重大,尽管当天恰逢德法两国领袖在巴黎召开会议,相形之下削弱了数据的重要性.

一些特殊因素可能夸大了德国经济的疲弱程度,比如电力进口暂时激增,以及温暖冬季过後建筑业活动出现修正.

但是再结合以法国4-6月季度经济零增长的数据,就可看出自债务危机近两年前爆发以来一直在推动欧元区经济的德法二国,可能出现消费者原因导致的经济大幅放缓.

**衰退风险**

能引起人们忧虑的迹象切实存在.首先,希腊、葡萄牙等渴求经济成长的国家或无法再依靠北边夥伴国的坚挺需求,来将它们解救出深渊.

上周五,希腊财长Evangelos Venizelos表示,今年希腊经济萎缩的幅度可能超过4.5%,给希腊经济明年是否能重新出现成长带来新的疑虑,而这正是希腊迫切需要的.

这对欧元区整体来说,不啻为一剂毒药.

摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师Elga Bartsch认为,欧元区现正面临衰退的实质风险,原因如下:全球需求放缓;银行信贷收紧;多轮撙节措施;大宗商品价格高企;欧元估值过高;欧洲央行的指标利率较高.

"糟糕的经济数据显示,无论德国还是法国,将来都难以成为推动欧元区前进的火车头,"她说."欧元区作为一个整体来说,正徘徊在衰退的边缘.在我们看来,出现另一轮的冲击,将欧洲推下深渊的可能性很大."

**选民不再抱有幻想**

若经济总量加起来占欧元区国内生产总值(GDP)一半的这两个国家经济骤然放缓,也可能导致严重的政治後果,令梅克尔和萨科齐抗击危机的可操作空间缩小.

默克尔已然面临一项艰难任务,即在下月德国下议院投票时,赢得其保守派同僚对扩大欧元区拯救机制--欧洲金融稳定机构(EFSF)权力的支持.

如果经济进一步疲软,推高失业率,在选民及执政党内部关于帮助德国欧元区夥伴的质疑声可能增强.而与此同时,默克尔还面临巨大的外交及投资者压力,要求其采取更为大胆的行动,例如同意联合发行欧元区债券.

"如果第二季经济疲软现象持续,德国国内的争论可能出现改变,"默克尔的基督教民主联盟内部一名预算专家Norbert Barthle这样说.

下月在德国梅克伦堡-前波莫瑞州(Mecklenburg-Vorpommern)和柏林两州进行的选举,应能率先反映出公众对梅克尔处理欧元危机的不满程度.

民意调查机构Emnid主管laus-Peter Schoeppner表示,在这些经济较为落後的东部地区,选民们并未感受到过去两年来经济的强劲复苏.

"他们的态度就是:我们为什麽要在内院着火的情况下还为别人买单?"Schoeppner说."一旦我们的经济走入衰退,或者经济放缓的趋势蔓延至德国其它地区,那麽这种态度就将扩散."(完)