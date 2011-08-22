22日盘後分析：市场又见“三无”格局

今日A股市场全天呈现冲高回落走势。尽管盘中股指一度在权重股的带动下回补上周五的跳空缺口，但是无奈量能不足，市场跟风意愿不强，再加上权重股突然调头向下，导致股指冲高回落後继续震荡探底，尾盘沪综指报收于2515.86点，下跌0.73%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场全天呈现冲高回落走势。尽管盘中股指一度在权重股的带动下回补上周五的跳空缺口，但是无奈量能不足，市场跟风意愿不强，再加上权重股突然调头向下，导致股指冲高回落後继续震荡探底，尾盘沪综指报收于2515.86点，下跌0.73%。

从技术层面看，短线技术反弹结束後，大盘二次探底迹象较为明显，尤其今日在缺口处遇到较大阻力；同时今日两市成交量再创近期地量水平，显示市场谨慎情绪较浓，在缺乏量能配合的情况下，大盘很难有所突破。

笔者认为，近期欧美股市二次探底对A股市场形成一定的冲击，但是目前看，真正影响A股走势的关键因素还在于国内宏观环境以及资金面上。从今日沪市成交量低于700亿元可以看出，缺乏资金支援是大盘反弹屡屡受挫的主要原因。

近期A股市场，呈现出无成交、无热点、无波动的“三无”格局，其原因有以下几个方面。

首先，近期外围股市波动剧烈，A股很难独善其身，但是A股一般具有自己的运行轨迹，相对于亚洲其他主要股市，其受到周边市场的影响正在逐渐减弱，而A股也没有出现特立独行的走势，而选择缩量震荡静待观察。

其次，近期市场正值政策面以及数据真空期。虽然定向宽松的提出使得投资者开始憧憬未来货币政策放松，但是这仅仅是个预期，值得期待的实质性利好基本没有，偏暖的信号出台给市场的刺激效应在逐渐消退。

最後，资金面趋紧。资金利率高位徘徊或将成常态。加息的声音悄然升温，同时有消息称新三板试点扩容方案经修订完善後，已在近期再度上报，这对本已捉襟见肘的A股资金面形成了较大压力。

总的来说，A股自身的业绩和估值限制了下跌空间，但刺激A股大幅反弹的动力尚未形成，目前左右A股走势的不确定性因素仍然较多，这也就决定了大盘短期仍将维持弱势震荡探底格局。

在目前市场的整体大环境中，笔者认为，投资者在操作策略上可以采取观望、等待趋势明朗；尽管市场中部分股票仍有交易性机会，但是每日对轮换的热点进行追涨杀跌只能加大自身的风险。（完）

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