《阳歌专栏》中移动iPhone协议近尾声 政府修理百度

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作者阳歌（Doug Young）为资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。

**中移动iPhone协议近尾声 加紧4G攻势**

中国移动(0941.HK)董事长王建宙即将退休，在新领导层带领下，中移动在各方面显露出新成长迹象，包括近期财报表现出色。中移动财报显示，其第二季度利润同比增长约7%，这在其它公司看来或许表现平平，但过去三年中多数时候，中移动一直以个位数低幅增长，甚至出现一次亏损，因此这一增幅标志着其经营状况大幅改观。

中移动将此归功于数据服务流量增加，中移动在两年前的3G牌照颁发中仅取得中国自主研发的TD-SCDMA标准後，一直未对数据服务领域给予重视。两年之後，中移动似乎终于面对并接受其差强人意的3G现实并积极应对，正努力争取达成协议，提供基于TD-SCDMA标准的苹果(AAPL.O)iPhone。

苹果首席运营官库克（Tim Cook）6月到访中移动北京总部谈判，中移动上周披露，苹果首席执行官乔布斯亲自参与谈判，表明协议或在1-2个月内完成，中移动年底前或推出TD-SCDMA版3G iPhone。

王建宙还将继续敦促工信部尽早发放4G牌照，称中移动在六大城市的TD-LTE试点网络预计明年可以实现商用。由于中国移动的4G技术比现有的3G技术可靠，服务商用化启动，4G的商用将对中移动更为有利，但代价是牺牲中国联通(0762.HK)(CHU.N)和中国电信(0728.HK)(CHA.N)等规模较小的竞争对手，如果一切依中移动的计划推进，我认为，中移动在年底前将轻而易举地恢复利润两位数增长。

一句话：中国移动在新管理层带领下，将迅速夺回市场份额，年底前将轻而易举重返利润两位数增长。

**政府“修理”百度**

对于百度(BIDU.O)在中国网络搜索市场上一家独大的局面，政府虽不愿直接开刀，但为限制其影响力，似乎已选择在一些小的方面敲打百度了，就以最近两个较大的事件为例来说明问题。

其一，据中国媒体报导，电信监管机构正准备出台在线搜索新规，迫使所有搜索引擎明确列出哪些是付费搜索结果、哪些是自然搜索结果。目前百度是把两种结果混在一起，容易造成误解，这种做法因遭非议，早已被谷歌(GOOG.O)与雅虎(YHOO.O)等弃用。中国中央电视台在炮轰百度问题上打起头阵，针对百度相关问题播报了大量的调查性报导，鼓动公众情绪。

第二例，另一家行业监管机构要求各大网站停止提供盗版音乐，此举看起来又是针对百度，人气很高的百度音乐搜索服务充斥着盗版歌曲。百度上月与三大唱片公司签署正版音乐使用协议，为用户提供合法音乐内容，但百度补充说无意关闭人气更高的、提供盗版音乐下载的音乐搜索服务。

政府近来这两大举措出击百度两种受欢迎的应用，其意似乎在于为在线搜索市场创造更加平等的竞争环境。此类举措可能让操作较为透明的谷歌与雅虎等全球巨头渔翁得利，但国内搜索引擎，如腾讯(0700.HK)与搜狐(SOHU.O)等，恐怕难得到好处。

一句话：政府似乎开始出招修理一家独大的百度，但要想创造网络搜索市场竞争氛围更加公平，政府还要拿出更多行动。（完）

编译：黎黎/张敏 发稿：王燕焜

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