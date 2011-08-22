卡扎菲武装仍负隅顽抗

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透的黎波里8月22日电（记者 Missy Ryan）---利比亚政府坦克周一炮轰首都的黎波里部分地区，此前反抗军攻入该市中心，民众涌上街头庆祝卡扎菲结束掌权。
利比亚反抗军一名发言人称，利比亚首都的黎波里市中心的卡扎菲据点出现坦克，这些坦克兵开炮轰击。另可听到有交火声不时传出。各国领导人正评估卡扎菲武装还能抵抗多久，以及未来管理利比亚的联盟内部有多少派系。
在的黎波里的反抗军发言人Nouri Echtiwi告诉路透：“街头庆祝结束後大概平静了四个小时。然後坦克与载有重机枪的皮卡从卡扎菲最後一个堡垒--阿齐齐亚兵营开出，向Assarin街与al-Khalifa区进行射击和炮轰。”
“他们一听到枪声就随便开火，向各个方向任意扫射。”
尽管反抗方与其支持者们为攻入首都而欢呼雀跃，但据半岛新闻台报导，反抗军发言人Nasser称，政府军队仍然控制着首都“大约15%-20%的地区”。
卡扎菲两个儿子被反抗军抓获，但卡扎菲本人去向不明。（完）
编译：张敏 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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