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时事要闻 | 2011年 8月 22日 星期一 16:27 BJT

美国检方将撤销施特劳斯-卡恩性侵指控--《纽约邮报》

路透纽约8月21日电（记者 Joseph Ax）---《纽约邮报》周日引述未具名消息人士的话报导，周二庭讯期间检方将要求法官撤销所有针对国际货币基金组织（IMF）前总裁施特劳斯-卡恩的性侵指控。

据邮报文章，曼哈顿地方检察官办公室将提交申请建议撤销案件，并列明事件来龙去脉。

此前，女服务员迪亚洛（Nafissatou Diallo）指控施特劳斯-卡恩5月14日在纽约索菲特酒店对自己性侵犯。施特劳斯-卡恩因此被捕，几天后被迫辞去IMF总裁职务。

报导称，检方申请将详细说明迪亚洛的信誉问题，指出检方认为案件存在合理的怀疑，无法证明指控。

迪亚洛的律师之一Douglas Wigdor表示无法证实报导。施特劳斯-卡恩的律师Benjamin Brafman周日拒绝置评。（完）

编译：张敏 发稿：王燕焜

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