美国检方将撤销施特劳斯-卡恩性侵指控--《纽约邮报》

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透纽约8月21日电（记者 Joseph Ax）---《纽约邮报》周日引述未具名消息人士的话报导，周二庭讯期间检方将要求法官撤销所有针对国际货币基金组织（IMF）前总裁施特劳斯-卡恩的性侵指控。
据邮报文章，曼哈顿地方检察官办公室将提交申请建议撤销案件，并列明事件来龙去脉。
此前，女服务员迪亚洛（Nafissatou Diallo）指控施特劳斯-卡恩5月14日在纽约索菲特酒店对自己性侵犯。施特劳斯-卡恩因此被捕，几天后被迫辞去IMF总裁职务。
报导称，检方申请将详细说明迪亚洛的信誉问题，指出检方认为案件存在合理的怀疑，无法证明指控。
迪亚洛的律师之一Douglas Wigdor表示无法证实报导。施特劳斯-卡恩的律师Benjamin Brafman周日拒绝置评。（完）
编译：张敏 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。