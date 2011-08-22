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时事要闻 | 2011年 8月 22日 星期一 16:39 BJT

中国称希望利比亚局势尽快恢复稳定--外交部发言人

路透北京8月22日电---中国外交部新闻发言人马朝旭周一称,尊重利比亚人民的选择,希望利比亚局势尽快恢复稳定.

马朝旭并称,中方愿与国际社会一道,在利比亚未来重建中发挥积极作用.

据路透稍早报导,利比亚反抗军已进入的黎波里郊区,并宣称已全面控制首都.

国际刑事法庭(ICC)检察官周日表示,卡扎菲(格达费)之子赛义夫(Saif al-Islam)已在利比亚被捕.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 黄凯

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