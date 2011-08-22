中国称希望利比亚局势尽快恢复稳定--外交部发言人

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京8月22日电---中国外交部新闻发言人马朝旭周一称,尊重利比亚人民的选择,希望利比亚局势尽快恢复稳定.
马朝旭并称,中方愿与国际社会一道,在利比亚未来重建中发挥积极作用.
据路透稍早报导,利比亚反抗军已进入的黎波里郊区,并宣称已全面控制首都.
国际刑事法庭(ICC)检察官周日表示,卡扎菲(格达费)之子赛义夫(Saif al-Islam)已在利比亚被捕.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 黄凯
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。