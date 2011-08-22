日本当局暗示准备好采取日圆汇率干预行动

* 密切观察汇市投机活动--野田佳彦

* 美元/日圆因干预疑虑而持稳

* 经济产业大臣希望日本和美国联手进行汇市干预

* 日本信评机构就政治僵局提出警告

记者 Kaori Kaneko/Leika Kihara 编译 王冠中/兰秀娟/艾茂林

路透东京8月22日电---日本财务大臣野田佳彦表示,日本将对汇市上的任何投机性活动采取果断行动,暗示当局准备好干预,以阻止日圆进一步上扬.日圆上周升至纪录高位.

野田佳彦表示,他认为近日汇市走势比以往更偏单向,而日本当局会和其他国家就汇率密切交换资讯,暗示日本会和七国集团(G7)其他成员国紧密联系.

"我们会比以往更加密切观察是否有任何投机活动.我们不会排除任何举措,必要时会采取果断的行动,"野田佳彦周一向记者表示.

野田佳彦、日本首相菅直人和日本内阁官房长官枝野幸男今天都重申了同样的措辞,显示这已成为日本当局用来警告可能即将干预的说法.

对于外汇干预的市场预期在周一短暂提振美元/日圆至一周半高位77.23日圆,脱离上周五所及75.95日圆的纪录低位.

但是干预前景未能盖过股市对美国经济成长放缓的忧虑,令日本股市日经指数触及五个月收盘低位.

浏览日本干预汇市阻升日圆的图表,请点选(link.reuters.com/byc92s)

**戒防干预行动**

日本政府曾在8月4日单独干预汇市及放松货币政策.但是这些举措未能阻挡住投资者买入日圆以避险的操作.

周一日本共同社报导,日本经济产业大臣海江田万里称若日美联手干预汇市,将是最好的.海江田万里和财务大臣野田佳彦都将竞选日本首相,菅直人最早将在本月末卸任.

海江田万里谈到,"干预旨在告诫(市场人士),如果他们买入过多的日圆,就将付出代价."

然而,海江田万里并不负责外汇政策,这可能仅是在表达他个人的预测而已,而并非说明(日本)已与华盛顿进行了严肃的谈判.

市场对新一轮干预严阵以待,但对此招是否能有效持续削弱日圆感到怀疑,特别是在东京几无可能说服七国集团(G7)联手干预汇市的情况下.

瑞穗证券资深经济分析师饭冢尚己说,"我认为只要美元/日圆持于76.50上方的当前水准附近,日本当局就不会干预.但若再次跌穿75,就会干预.当局随时准备出手,这很可能就是他们试图传达的讯息."

"如果日本出手干预,股市可能短暂飙高.但市场的(疲弱美元)趋势将难以扭转."

若政府介入,日本央行则准备好对压低日圆的努力提供支持,例如可能推迟吸纳因透过干预而进入市场的额外日圆流动性,还可能进一步放松货币政策.

熟悉日本央行想法的消息人士已表示,如果日圆升值将日本股市压低至损及企业信心的程度,则央行会考虑放松政策,可能在9月的下次利率检视会议之前就行动.

不过,决策者陷于左右为难的境地.一方面,他们清楚阻升日圆的政策行为有其局限性.另一方面,如果干预言辞迟迟不能付诸行动,口头警告将会很快失效.

如果日本当局现在就行动,那麽即将发生的一系列可能推低美元的事件,也或将荡平削弱日圆的效果,比如周五美国联邦储备委员会(美联储)主席伯南克在杰克逊霍尔(Jackson Hole)的讲话,以及9月2日的的美国非农就业数据.

分析师认为,如此一来,任何外汇干预和货币宽松措施,都更多地会成为一种象征性尝试,表表当局处理日圆升值问题的决心.眼下日本企业对日圆升值带来的痛苦怨声载道,威胁要将生产移至海外.

政治不确定性罩顶之下,当局可能也会推迟出台政策应对强势日圆给经济带来的潜在危害.执政党议员正忙于选出接替首相菅直人的继任者,这或减缓促经济增长措施的制定进程.(完)