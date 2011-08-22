中国将向柬埔寨贷款1.95亿美元 供其购中国直升机

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透金边8月22日电---中国同意向柬埔寨贷款1.95亿美元，以供後者购买中国产军用直升机。
据路透所看到的正式文件，该笔贷款用以购买中国产直-9（Z-9）多用途直升机，飞机数量不详。这些文件涵盖了两国周六签署的29项协议。
Z-9是中国引入法国欧直AS-365“海豚II”的许可後所产。柬埔寨大多军事设备较为落後，需要修护，目前在役直升机寥寥无几。
柬埔寨国防部发言人Chhum Sucheat无法证实直升机购买数量，以及交货时间。（完）
编译：张敏 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。