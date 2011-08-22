中国将向柬埔寨贷款1.95亿美元 供其购中国直升机

路透金边8月22日电---中国同意向柬埔寨贷款1.95亿美元，以供後者购买中国产军用直升机。

据路透所看到的正式文件，该笔贷款用以购买中国产直-9（Z-9）多用途直升机，飞机数量不详。这些文件涵盖了两国周六签署的29项协议。

Z-9是中国引入法国欧直AS-365“海豚II”的许可後所产。柬埔寨大多军事设备较为落後，需要修护，目前在役直升机寥寥无几。

柬埔寨国防部发言人Chhum Sucheat无法证实直升机购买数量，以及交货时间。（完）

编译：张敏 发稿：王燕焜

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