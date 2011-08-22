金价可能重演1980年大涨之势--路透分析师

汇市一周综述：美元一改颓势节节攀升 欧元暗淡失色
路透北京2月10日 - 本周美元表现强势，特朗普宣布即将公布一项自里根时代以来最具雄心的税改计划，提振市场对美国经济前景的看法，带动美元节节攀升，美元指数牢牢站稳在100上方。目前市场焦点转向特朗普和日本首相安倍晋三的会晤。美元多头担心特朗普会否重申反对强势美元，因此市场将高度关注双方会晤将在多大程度上谈及汇率政策。
* 现货金年底可能大涨至每盎司2,345美元
* 经通胀调整後,1980年代的金价相当于每盎司2,500美元
路透新加坡8月22日电---路透技术分析师王涛表示,现货金当前的激情演出可能重现1980年的疯狂大涨,但也表示金价受到市场情绪推动的程度越来越大.
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王涛表示,黄金在1980年升至每盎司835美元,完成了一波始于1970年每盎司34.95美元的多头周期.
该周期是修正走势,由a-b-c三个小波段组成,c波段的长度是a波段的4.618倍.
"在目前的情境下可能重现上述比率,表明未来几年金价可能触及每盎司4,000美元左右,"他表示.
但他也谨慎表示,目前推估金价目标达4,000美元过于激进,他的预测是年底金价达到2,345美元.根据他的数浪情况和费波纳奇预测分析,该水准是当前C波段的261.8%费波纳奇目标位.
王涛表示,C波段由五个小波段组成,当前的大涨为"V"波,也是五个波段中的最後一个.
他指出,在期货市场中,末波段的涨势通常最剧烈,一如过去几周所见的强劲涨势.
他认为,虽然黄金在1980年涨至835美元,有其政治面和金融不稳定等多项因素,但现在会推动金价大涨的理由可能更多.当时,油价大涨和高通胀、尼克松总统(Richard Nixon)取消美元和黄金挂钩以及前苏联入侵阿富汗等政经因素,促成金价大涨.
"当前的情势可能更糟糕,避险思维已经牢牢占据投资者的心,"他说. (完)
--编译 沈以文;审校 张涛
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虽然许多分析师和投资者认为，煤炭的长期前景仍然黯淡，因为政策和技术进步都有利于使用更清洁的天然气和可再生能源来发电，但煤炭行业的较短期前景却发生了天翻地覆的变化。