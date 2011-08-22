金价可能重演1980年大涨之势--路透分析师

2月17日在洛桑拍到的金块。 REUTERS/Denis Balibouse

* 现货金年底可能大涨至每盎司2,345美元

* 经通胀调整後,1980年代的金价相当于每盎司2,500美元

路透新加坡8月22日电---路透技术分析师王涛表示,现货金当前的激情演出可能重现1980年的疯狂大涨,但也表示金价受到市场情绪推动的程度越来越大.

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王涛表示,黄金在1980年升至每盎司835美元,完成了一波始于1970年每盎司34.95美元的多头周期.

该周期是修正走势,由a-b-c三个小波段组成,c波段的长度是a波段的4.618倍.

"在目前的情境下可能重现上述比率,表明未来几年金价可能触及每盎司4,000美元左右,"他表示.

但他也谨慎表示,目前推估金价目标达4,000美元过于激进,他的预测是年底金价达到2,345美元.根据他的数浪情况和费波纳奇预测分析,该水准是当前C波段的261.8%费波纳奇目标位.

王涛表示,C波段由五个小波段组成,当前的大涨为"V"波,也是五个波段中的最後一个.

他指出,在期货市场中,末波段的涨势通常最剧烈,一如过去几周所见的强劲涨势.

他认为,虽然黄金在1980年涨至835美元,有其政治面和金融不稳定等多项因素,但现在会推动金价大涨的理由可能更多.当时,油价大涨和高通胀、尼克松总统(Richard Nixon)取消美元和黄金挂钩以及前苏联入侵阿富汗等政经因素,促成金价大涨.

"当前的情势可能更糟糕,避险思维已经牢牢占据投资者的心,"他说. (完)