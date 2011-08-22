新浪向土豆网投资3,000-4,000万美元--消息

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海8月22日电---知情消息人士周一向路透表示,中国最大的入口网站新浪(SINA.O)已向中国在线视频网站土豆网TUDO.O投资3,000-4,000万美元.
土豆网是中国第二大在线视频网站,仅次于优酷网YOKU.O.土豆网上周在Nasdaq挂牌.
该位不愿具名的消息人士称,该投资让新浪取得土豆网约4%股权,或许是两公司更深度合作的开端,但交易的细节尚未公布.
土豆网不愿对此置评,目前尚未能联络到新浪就此发表评论.(完)
--编译 王冠中;审校 张涛
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)
路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周五连三日收升，续创两个月新高。分析师表示，今日大盘延续近日涨势，沪综指盘中一度攻击3,200点的整数关口。但个股跌多涨少，赚钱效应并不明显，预计短期大盘有回调可能，但回调幅度相对有限，后市大盘继续震荡盘升的概率较大。