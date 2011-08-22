周日在辛辛那提公开赛女单决赛中，俄罗斯美女莎拉波娃激战三盘，最终以4-6、7-6与6-3逆转比分，战胜塞尔维亚名将扬科维奇。美网公开赛8月29日纽约开战在即，莎娃再次证明了她在硬地赛场的实力。这是莎娃本赛季第二个单打冠军，也是她职业生涯第24个冠军头衔。路透