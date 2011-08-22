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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 22日 星期一 19:09 BJT

曼城3-2胜博尔顿

周日在英超联赛第二轮一场比赛中，席尔瓦率曼城3-2战胜博尔顿，两轮比赛後共积六分，与博尔顿在积分榜上同以六分领跑。比赛第26分钟，席尔瓦先下一城，12分钟後巴里为曼城再入一球，克拉什尼奇扳回一分。但下半场开赛第二分钟，哲科便闪电破门，戴维斯头球建功为博尔顿，但终究无力回天。路透

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