版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2011年 8月 22日 星期一 19:09 BJT

德甲沙尔克4-2胜美因茨

周日在德甲联赛第三轮比赛中，沙尔克04上演惊天逆转，在0-2落後的情况下，比赛最後35分钟连入四球，最终以4-2战胜美因茨05。此前已赢得了联赛前两场比赛的美因茨吃到了本赛季第一场败仗，从积分榜第一落到第八。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐