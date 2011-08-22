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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 22日 星期一 19:09 BJT

马塔从瓦伦西亚加盟切尔西

西甲瓦伦西亚周日宣布，俱乐部已经同意将西班牙边锋马塔出售给切尔西。“瓦伦西亚足球俱乐部已在原则上与切尔西就马塔转会达成协议。协议最终还要看相关体检结果。”23岁马塔自2008年以来一直是瓦伦西亚中流砥柱，出色的球技使其成为赛场最具观赏性的欧洲边锋之一。路透

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