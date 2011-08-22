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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 22日 星期一 19:08 BJT

小德退赛 穆雷辛辛那提夺冠

男子网坛世界第一、塞尔维亚小天王德约科维奇周日在决赛中因伤中途退赛，英国名将穆雷赢得辛辛那提大师赛男单冠军。比赛叫停前穆迪已获得6-4、3-0的领先优势。小德第一盘结束时右肩已经接受了治疗，此次比赛仅为今年以来他的第二次失利。路透

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