NYMEX原油期货收涨

* 美国股市反弹,但投资者保持谨慎

* 利比亚重新恢复石油生产的希望拖累布兰特原油走低

* 热带飓风Irene不可能袭击墨西哥湾的产油区

* 周二将公布美国7月新屋销售

路透纽约8月22日电---美国原油期货周一收涨,盘中走势震荡,美国股市上扬提升油市人气.

美国原油期货较布兰特原油期货的贴水从周五触及的每桶26美元之上的纪录高位回落,因市场寄望于随着内战行将结束,利比亚将很快恢复石油生产.

接近午盘的震荡走势令原油期货一度削减涨幅,因有关今年大西洋飓风季的首个热带飓风Irene不可能袭击墨西哥湾产油区的预报令天气溢价大打折扣.

在一周库存数据公布前,根据路透初步数据,分析师预计上周美国原油库存减少20万桶,馏分油库存增加30万桶,汽油库存减少130万桶.

投资者静待美国联邦储备委员会(FED,美联储)本周末在怀俄明州Jackson Hole举行的会议,寻找美联储是否有意进一步刺激经济的新迹象.主席贝南克将在会上讲话.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-9月原油期货合约今日到期,结算价上扬1.86美元,或2.26%,报每桶84.12美元,交投区间为81.13-84.67美元.

交投更为活跃的NYMEX-10月合约收涨2.01美元,或2.44%,报每桶84.42美元,交投区间为81.18-84.80美元.

美国原油较布兰特原油贴水大幅收窄至每桶23.94美元,周五为26.33美元.

摩根大通预计2012年底前布兰特原油将陷于每桶100-120美元区间内.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

9月原油 84.12 1.86 2.3% 81.13 84.67 24,529 148,811

10月原油 84.42 2.01 2.4% 81.18 84.80 357,400 392,953

9月RBOB汽油 2.8351 -0.0061 -0.2% 2.7647 2.8560 16,272 36,000

10月RBOB汽油 2.7129 -0.0033 -0.1% 2.6407 2.7280 28,897 40,416

9月取暖油 2.9107 0.0062 0.2% 2.8414 2.9202 23,401 39,479

10月取暖油 2.9187 0.0053 0.2% 2.8493 2.9283 38,349 28,394

ICE合约

10月布兰特 108.36 -0.26 -0.2% 105.15 108.75 240,656 253,158

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 573,810 791,659 697,175 1,473,009 23,048

汽油 68,223 113,602 115,025 260,118 5,143

取暖油 95,663 93,076 111,516 306,337 292 (完)

--编译 母红;审校 李军

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