经济疑虑支撑金价突破1900美元

路透悉尼8月23日电---金价周二盘初扩大涨幅,首度升破每盎司1,900美元,因有关全球经济的担忧持续,令进一步实施货币宽松政策的预期升温,增加了黄金作为对冲通胀资产的吸引力.

美股缩减稍早升幅,带动金价连升六日.全球市场将关注周五美联储主席伯南克在Jackson Hole的讲话,届时政策制定者和学术界人士将举行年会.

分析师表示,任何有关第三轮量化宽松政策的暗示都可能为金价提供有限的支撑,因美联储已经承诺维持近零利率直至2013年.金价也可能在过去三个交易日大涨6%後出现大幅修正,金价自7月已劲升400美元.

"金价受通胀将回潮的预期带动,且投资人继续寻求美国公债以外的避险资产."标准普尔金属分析师Leo Larkin表示.

路透数据显示,2303GMT,现货金交投于每盎司1,906.89美元,此前一度高见1,912.09.

美国期金12月合约报每盎司1,912.90美元,周一结算价上涨39.70美元,报1,891.90美元.(完)

--编译 王翔琼;审校 张荻

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