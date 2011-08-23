利比亚反抗军控制首都 卡扎菲下落不明

路透的黎波里8月23日电(记者 Ulf Laessing/Missy Ryan)---利比亚反抗军攻占首都的黎波里，周二与效忠卡扎菲的残馀力量激战，而卡扎菲下落不明。

世界各国领导人敦促卡扎菲投降，以避免进一步流血事件，并呼吁该国有序权力过渡。该国已持续6个月的内战看来已进入最後阶段。

反抗军称已控制的黎波里多数地区，但不清楚卡扎菲是否仍在首都。这座地中海城市有约200万人口。

反抗军两天前攻入首都，与市内反卡扎菲力量会合。路透记者目睹反抗军与忠实于卡扎菲的力量激烈交火。

周六以来，已有数以百计的人受伤或死亡。目前卡扎菲力量的坦克和射击手看来仍占据少数地区，主要是在市中心卡扎菲Bab al-Aziziyah大院周边。

的黎波里市民周日曾上街庆祝独裁时代的终结，但由于交火仍在持续，不时发生枪击和爆炸，目前多数市民闭门不出。

美国总统奥巴马称冲突尚未结束，告诫反抗军不要对卡扎菲的残忍统治实施复仇。他说：“真正的正义不是来自复仇和暴力。”

奥巴马明确表示，反抗军联盟中的任何团体，都不能强行向该国其它社会力量施加影响力。

奥巴马称：“最重要的是，我们呼吁包容性的过渡，这样利比亚才能实现民主。”

周日利比亚国家电视台停播前，曾播放一段卡扎菲录音，其中卡扎菲称将在的黎波里“战斗到底”。但人们推测他可能已回到老家苏尔特附近或海外避难。

美国一名国防官员称，有迹象表明卡扎菲支持者决心继续顽抗，卡扎菲力量从苏尔特市附近发射了一枚飞毛腿导弹。

反抗力量称已抓获卡扎菲三个儿子，包括被视为其接班人的赛义夫(Seif al-Islam)。(完)

编译：黎黎 发稿：朱淑珍

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