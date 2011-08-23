寻求与希腊达成贷款担保协议对援助构成风险--穆迪

* 双边担保协议对希腊信用评级有负面影响

* 寻求打成协议可能推迟援助资金发放,导致违约

* 其他欧元区国家料将反对芬兰的担保协议

* 希腊财长称9月获得援助资金没有风险

* 荷兰财长:担保协议将是最後的选项

路透雅典8月22日电---穆迪周一称,为如期推进对希腊的援助计划,希望在对希腊提供贷款时获得担保的欧元区成员国要三思而行.荷兰则表示要求获得担保只是最後的选项.

希腊上周与具有AAA评级的芬兰达成双边协议,同意向後者的贷款提供现金担保,随後奥地利、荷兰和斯洛伐克也要求获得相同待遇.

财政部专家称希腊面临的衰退较预期严重.穆迪周一警告,欧元区夥伴国为获得担保品,可能会推迟向深陷债务困境的希腊发放下一笔贷款,导致其违约.

穆迪并预计,其他欧元区国家将反对希腊与芬兰达成的协议,荷兰财长Jan Kees de Jager表示,这种双边协议合法的说法是不正确的.

他还认为,不会为提供的贷款寻求担保,但若荷兰被迫采取这样的做法,只是为获得与其他资金贡献国同等的待遇.

希腊将根据首个救助方案,在9月接受80亿欧元救助资金.希腊于7月欧元区领导人峰会上达成了一项新的救助方案,用以满足2014年中期之前的借款需求.

穆迪成为第一家警告担保贷款争论可能有碍希腊获得救助资金的评级机构.该机构表示,此类协议的扩散不利于该国当前的Ca信用评级.这一评级只比违约高一个级距.

穆迪称,"希腊与芬兰达成的协议意义重大.一味追求此类协议可能延误对希腊的下一笔资金发放,由此导致希腊无力付款而违约."

希腊财长Evangelos Venizelos周日敦促欧盟和欧洲央行寻找他认为是"政治"问题的解决方案.他称9月的救助资金无论如何都应发放.

他周一表示,"不管怎样都将满足9月的借款需求,这是已经决定了的事情."他并补充道,任何已出现的担保协议不应为市场带来不确定性.

"穆迪的声明具有影响,"他在新闻发布会上表示,"我希望找到一种解决方法,以便让芬兰更加容易的批准救助,但主要是不能扰乱欧元区与市场的关系."

**经济衰退加深**

但一些分析师认同,要求获得担保可能的确会导致推迟拨付援助资金,因希腊政府面临赎回债券和填补财政缺口的刚性需求.

"一件事会引发其他事情,最终将难以实施希腊援助计画.也许希腊与芬兰签署担保协议是错误的,"希腊一位不愿具名的经济学家指出.

希腊在债券市场的活动仅限于每月标售短期公债,该国需要在下月发行40亿欧元三个月和六个月期公债来偿还旧债.

穆迪称,寻求获得担保表明部分欧元区国家缺乏参与救助的诚意,并对德国和法国采取更强有力措施扶持该项目施加了更多压力.

"即便在德国和法国提出新建议旨在加强欧洲机构之际,担保要求仍让团结表象下欧元区各国的深深裂痕显露无遗,并引发对目前金融支持机制的有条件性和渐进性的更多关注."穆迪并称.

荷兰周一也拒绝了奥地利的单独建议.奥地利提议,银行业和保险业对希腊债务风险敞口较少的国家可获得更多担保.

希腊财长Venizelos称,财政部专家将希腊今年经济预估从此前的萎缩3.9%调低至下滑4.5%-5.3%.撙节计画导致希腊经济连续第三年衰退.

Venizelos并称,目前与银行及保险商关于承担部分希腊援助计划成本的债务展期谈判已进入深入阶段,进展良好.(完)

--编译 张荻/王翔琼/肖群英;审校 徐文焰

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。