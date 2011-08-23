摩根大通调降2012年布兰特原油预估均价至每桶115美元

消息人士称德国希望G20重申对贸易、汇率和气候等的现有共识
路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。
路透8月22日电---摩根大通周一把2012年布兰特原油期货预估均价下调9美元,至每桶115美元,称因为经济增长预估值降低,且利比亚恢复石油出口将限制油价上涨.
"反对派军队进入首都的黎波里时仅遭遇到有限的抵抗,这预示这利比亚内战可能很快得到解决,使该国有可能在2011年末恢复石油出口,"摩根大通在给客户的研究报告中称.
该行称,下调今年剩馀时段和明年的经济增长预估,暗示明年石油日需求增长可能减少约50万桶.
该行预计2012年供需状况会较为平衡,定价权集中在石油输出国组织(OPEC)的产油国.报告称,定价权集中在OPEC国家手中,与2009年中期的状况相似,但如果石油需求减少产油国很可能会减产.
"即使利比亚提前一个季度恢复生产且原油需求增长降低,2012年下半年OPEC的产量仍会接近最近几个月提高产能後的产量,"该报告补充说.
该行预计布兰特原油可能在每桶100-120美元之间交投,直至2012年末,尽管经济面和供应面仍然面临重大风险.(完)
--编译 李春喜;审校 孙茉莉
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