摩根大通调降2012年布兰特原油预估均价至每桶115美元

路透8月22日电---摩根大通周一把2012年布兰特原油期货预估均价下调9美元,至每桶115美元,称因为经济增长预估值降低,且利比亚恢复石油出口将限制油价上涨.

"反对派军队进入首都的黎波里时仅遭遇到有限的抵抗,这预示这利比亚内战可能很快得到解决,使该国有可能在2011年末恢复石油出口,"摩根大通在给客户的研究报告中称.

该行称,下调今年剩馀时段和明年的经济增长预估,暗示明年石油日需求增长可能减少约50万桶.

该行预计2012年供需状况会较为平衡,定价权集中在石油输出国组织(OPEC)的产油国.报告称,定价权集中在OPEC国家手中,与2009年中期的状况相似,但如果石油需求减少产油国很可能会减产.

"即使利比亚提前一个季度恢复生产且原油需求增长降低,2012年下半年OPEC的产量仍会接近最近几个月提高产能後的产量,"该报告补充说.

该行预计布兰特原油可能在每桶100-120美元之间交投,直至2012年末,尽管经济面和供应面仍然面临重大风险.(完)

--编译 李春喜;审校 孙茉莉

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