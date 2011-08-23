23日盘前分析：2437点面临考验

昨日沪综指在回补前一周的部分缺口後再度选择向下探底，盘中权重股冲高回落，其他板块轮番下跌，令大盘重心进一步下移，前期低点2437点支撑将面临严峻考验。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日沪综指在回补前一周的部分缺口後再度选择向下探底，盘中权重股冲高回落，其他板块轮番下跌，令大盘重心进一步下移，前期低点2437点支撑将面临严峻考验。

一方面，资金利率高位徘徊或将成常态，加息预期日趋浓厚。日前银监会主席刘明康表示，由于热钱的大量流入，新兴经济体的输入型通胀压力居高不下，国内通胀前景仍不明朗。

另一方面，尽管目前政策进入观望期，但短期松动的迹象还未出现，政策面的不确定性成为困扰市场的最大因素。

此外，从技术层面看，短线技术反弹结束後，大盘二次探底迹象较为明显，尤其昨日在缺口处遇到较大阻力；同时两市成交量再创近期地量水平，显示市场谨慎情绪较浓，在缺乏量能配合的情况下，大盘很难有所突破。

总的来说，市场对国内紧缩政策出台的忧虑持续升温，同时欧美经济前景的悲观预期趋势仍未结束，内外因素交织在一起，使得大盘探底之旅仍将延续。

消息面，针对近期部分二三线城市房价有所上涨，新的楼市调控政策正在制订中。记者22日了解到，各省（区市）正将辖区内各城市的房地产市场运行情况报送住建部，新一轮楼市限购名单最快8月底出炉。

权威人士分析，尽管面临地方政府的“阻力”，但新一轮楼市限购的城市范围不会太窄，届时可能有30多个二三线城市被纳入限购名单。这一数字比预期要大。除参考各地上报的情况外，住建部将更多依据自己的房地产价格监测系统划定名单。已经出台限价措施的城市，也有可能被列入限购城市名单。（完）

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