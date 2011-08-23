拜登称中国没要求美国就其经济做出保证

路透东京8月22日电---美国副总统拜登周一称,中国领导人没有寻求美国就其疲软的经济做出保证.

拜登称,美国将继续敦促中国允许人民币升值,但也明确表示预计未来一年还无法实现这点.

许多分析师将拜登此行视为争取信心之旅,是为让中国这个美国最大的海外债权人相信其投资是安全的.

但拜登称,他的中国同僚并没有要求美国方面做出保证.例如中国国家副主席习近平,他在拜登此次访华期间公开对美国经济表达了信心.

拜登在飞往东京途中接受几名随行记者采访时称:"我一点都没感到他们需要我们对我们的经济稳定或安宁做出保证."

他继续说道:"我完全没有感到中国政府对我们的经济实力是上升还是下降有丝毫焦虑."

"我感觉到的是,就像我们自己一样,他们也希望我们开始恢复真正的增长,因为这符合他们的利益.所以情况并不是'我的投资还好吗?'这样子."

拜登称,中国领导人并未对标准普尔调降美国债信评级表示担忧,但他补充道,个人对标普此举感到失望.

奥巴马政府曾敦促北京方面允许人民币兑美元加快升值步伐,其表示此举有助于抵消巨大的贸易失衡状况,从而帮助美国创造就业.

但拜登指出,在中国经历领导层交接的时期,人民币升值过程不会明显加快.

他说道:"我认为他们将继续允许人民币微幅升值."

"我们有意推动他们,但我认为中国2012年不会发生巨大改变."(完)

--编译 程琳;审校 孙茉莉

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