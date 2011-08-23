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国际财经 | 2011年 8月 23日 星期二 09:24 BJT

东芝将增加销往中国的工业电机产量--报载

路透8月23日电--日本经济新闻报导,到2015年,东芝(6502.T)将把销往中国市场的工业电机产量增加为现行水准的五倍.

报称,该公司预计将把位于中国大连及日本旭市的两座工厂月产能从目前的1万台提高至5万台,同时增加低能耗的工业电机产量.

日经报导称,此项扩产所需的资本开支尚未决定.

东芝决定增产是因为中国在7月1日加强规定.同时,已有越来越多国家明令使用高效能的工业电机.(完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

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