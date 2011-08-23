东芝将增加销往中国的工业电机产量--报载

消息人士称德国希望G20重申对贸易、汇率和气候等的现有共识
路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。
路透8月23日电--日本经济新闻报导,到2015年,东芝(6502.T)将把销往中国市场的工业电机产量增加为现行水准的五倍.
报称,该公司预计将把位于中国大连及日本旭市的两座工厂月产能从目前的1万台提高至5万台,同时增加低能耗的工业电机产量.
日经报导称,此项扩产所需的资本开支尚未决定.
东芝决定增产是因为中国在7月1日加强规定.同时,已有越来越多国家明令使用高效能的工业电机.(完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
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路透悉尼2月9日 - 澳洲央行总裁洛威周四表示，由于过去几个月主要大宗商品价格同样走高，因此很难说澳元“过高”；似乎暗示对澳元汇率态度相对放松。
路透柏林2月9日 - 德国自由民主党(FDP)党魁林德纳(Christian Lindner)周四向一德国电台表示，希腊应该退出欧元区，然后获得债务纾困。