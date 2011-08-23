高盛CEO聘请知名律师 引发投资者恐慌令股价大跌

路透华盛顿8月22日电---据政府消息人士透露,高盛(GS.N)首席执行官(CEO)劳埃德 布兰克梵(Lloyd Blankfein)已经聘请颇有盛名的华盛顿辩护律师Reid Weingarten,与此同时司法部对该银行的调查仍在继续.

布兰克梵今年56岁,执掌这家全美最大的投资银行已进入第六个年头,但他有两年的时间都花在了应对利益纠纷和欺诈的诉讼上.

延聘Weingarten的消息令已然忧心忡忡的投资者吓了一跳.当路透报导这一消息後,高盛股价在收盘前最後几分钟大幅下跌,终场收跌4.7%报106.51美元,为2009年3月以来最低.该股盘後进一步下滑至105.45.

高盛周一表示:"这种事情十分常见.司法部对参议院常设调查委员会(Senate Permanent Subcommittee on Investigations,PSI)报告中提出的问题进行调查,(所以)我们从开始就为布兰克梵先生以及预计会被约见的人聘请律师."

布兰克梵并未在任何民事和刑事诉讼中受到指控.

"他们为什麽要请这样一个人?"一位未被授权公开谈论Weingarten的人士表示,"这说明了一件事:他们正在认真对待调查."

加州大学法学教授Robert Hillman表示,此举表明这位CEO"对司法部可能采取的行动存在一定担忧,"但他也认为,"这并不意味着他就有罪,或者一定会采取行动."

Weingarten没有对置评要求给予回应.司法部也拒绝评论.(完)

--编译 郑茵;审校 吴云凌

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