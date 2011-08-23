若经济明显趋软 美联储将采取行动--官员

路透东京8月23日电---美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在日本经济新闻周二发表的专访中表示,若经济明显趋软且通缩风险再现,美联储将采取行动.

布拉德称,如果这种情况发生,他"至少"会支持联储采取行动.

"若经济大幅疲软,尤其当通胀图景开始恶化,通缩风险再次浮现的话,那麽我认为联邦公开市场委员会肯定会采取行动,"布拉德向该报表示.

布拉德还表示,美联储实施的货币政策已十分宽松,美国通胀风险已升高.

被外界认为属于强硬派的布拉德预期2011年下半年美国经济将加速成长,并将延续至2012年.

"我仍认为,美国2011年下半年实质经济成长率将为2.5%,"他说.(完)

--编译 徐文焰/梁睿雪;审校 张荻

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