菅直人要求内阁成员8月30日辞职--与谢野馨

俄罗斯总统普京5月将访华--俄新社
路透莫斯科2月9日 - 俄新社引述俄罗斯驻华大使的话报导，俄罗斯总统普京5月将赴中国出席峰会，并计划与中国国家主席习近平举行会谈。(完)
路透东京8月23日电---日本经济财政大臣与谢野馨周二表示,首相菅直人周二要求内阁成员在8月30日辞职.
菅直人的讲话实际上证实他打算在未来几天辞职,为日本推选新首相铺平道路.自小泉纯一郎在2006年结束罕见的有五年之久的任期後,日本的首相已换了五任.
日本执政党民主党计划在8月29日选择新领导人,而後交由议会批准并组织新内阁.
与谢野馨亦在新闻会上表示,政府需要在第三份追加预算中加入应对日圆升值的措施.(完)
--编译 郑茵;审校 孙茉莉/张荻
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