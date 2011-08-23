甬温线动车追尾为责任事故--安监局

路透北京8月23日电---中国"7.23"特大铁路事故过去一个月,相关调查有了新进展,国家安全监管总局表示,这是一起"不该发生的"、"可以避免"的责任事故.

安监总局发言人黄毅接受新华社采访时表示,初步分析显示,这起事故既暴露出信号系统设计上的缺陷,从而导致雷击造成的故障问题,同时也反映出故障发生之後,应急处置不力以及安全管理上存在的漏洞.

调查组计划于9月份左右向国务院提交正式的事故调查处理报告.

"通过前期已初步完成的事故技术报告和事故直接原因的专家组报告,下一步的工作即将进入事故责任的认定阶段."黄毅表示.

7月23日,中国甬温线发生动车追尾特大事故,导致至少40人死亡.事故引发对铁路安全工作的全面反思.国务院要求对高铁及在建项目安全大检查,并暂停审批新的铁路建设项目.高铁设备制造商中国北车601299.SS决定召回京沪高铁多次出现故障的CRH380BL型动车组.

黄毅同时指出,为进一步完善安全生产的基本法律制度,从源头治本,中国正加快启动安全生产法的修订工作.

"我们将总结这次事故的教训,进一步从法治上、制度上建立起较为完善的安全生产'三同时'制度",黄毅表示.

"三同时"制度,是指安全设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用.

黄毅指出,类似高铁这样的项目,在项目初期就应该进行安全论证、评估，有关的安全设施都应该随着高铁项目的建设一起进行.要"避免存在隐患的工程、设施、设备进入市场". (完)

--发稿 宿泱韫; 审校 屈桂娟

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