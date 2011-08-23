宝钢集团整合广东钢铁方案调整

路透上海8月23日电---第一财经日报周二报导,尽管湛江钢铁项目迟迟未获批,但中国宝钢集团重整广东钢铁业的方案发生调整,广东韶钢集团51%股权将被以划拨形式让给宝钢集团,这样宝钢集团的重组成本将大为降低.

报导指出,宝钢集团与广东省国资委和广州市国资委昨日分别签署了关于广东钢铁集团的减资协议.其中,广东省国资委以单方减持的方式退出广东钢铁集团,不再以韶钢集团资产出资入股广东钢铁集团,广州市国资委也不再以广钢集团资产出资入股广东钢铁集团.

广东钢铁集团成立的目的主要就是为了推进千万吨级的湛江钢铁项目,国家发改委要求,宝钢在推进湛江项目的前提是兼并重组广东省的两家主要钢铁企业韶钢集团和广钢集团,并相应淘汰落後产能.在广东钢铁集团中,宝钢以现金出资286.88亿元人民币,占股80%;广东方面以韶钢集团、广钢的国有净资产出资71.72亿元,合计持股比例为20%.

报导称,宝钢集团昨日还与广东省国资委签署了重组框架协议,广东省国资委将把韶钢集团51%的股权划拨给宝钢集团,不过,这一重组协议还需要获得国务院国资委的批准.

宝钢将不再直接参与广钢集团的重组,而是通过转移产能、协助安顿职工,收购珠江钢铁部分设备等方式变相重组.此外,双方还计划在南沙合建冷轧生产线,帮助广钢进行产业转型升级.广钢集团将会逐渐淘汰其位于广州市区的总部150万吨的钢铁产能,以及关停旗下珠江钢铁厂(产能200万吨),淘汰的产能指标转移给湛江项目.

报导引述一位行业内人士的话称,这一重组模式的变化,对宝钢来说是一举两得.一方面,目前拥有500多万吨钢铁产能的韶钢集团盈利状况良好,宝钢集团原本就对其重组意愿强烈.此次重组方案的变更,更是使宝钢可以"零成本"控股韶钢集团.

另一方面,广钢集团的运营状况一直不理想,去年和今年上半年都录得亏损,旗下的珠江钢铁更是已经被迫停产.如果按照此前签订的重组方案,广州市政府将广钢净资产卖与宝钢,宝钢还必须承担广钢的债务,尤其是珠江钢铁的亏损黑洞.

宝钢集团是宝钢股份(600019.SS)的母公司,宝钢股份董事长何文波称,若湛江项目启动,宝钢股份打算在未来合适的时候进行收购.(完)

--发稿 林琦 审校 黄凯

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