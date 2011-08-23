卡恩有望重返法国政坛

路透巴黎8月22日电(记者 Daniel Flynn/Thierry Leveque)---国际货币基金组织(IMF)前总裁施特劳斯-卡恩性侵案若本周撤销，他可能戏剧性地重返法国公众视野。

卡恩原本是法国下届总统热门人选，但法国媒体关于其性侵案的广泛报导，令其形象受损，多数政治分析人士认为他不会贸然与萨科齐角逐大选。

纽约检方认定性侵案原告、32岁的酒店女服务员不可信，本周一申请撤销对卡恩的指控，此案将于周二法庭听证会上正式撤销。

卡恩5月被捕後，奥朗德(Francois Hollande)成了社会党热门总统候选人，他在接受France Inter电台采访时暗示，卡恩可能重新在政府担任职位。

奥朗德称：“不管怎麽说，像卡恩这样有才能的人，未来几个月或数年中，对国家是有用的。”

当被问及卡恩是否参加社会党10月党内总统候选人初选时，奥朗德模棱两可地说：“这取决于他。”

卡恩一直坚称无罪，但他错过了社会党7月13日的党内候选人申请期限，若要参选就需社会党为其破例。

尽管奥朗德似乎为卡恩重返政坛开启了大门，但他强调称他与卡恩之间并无协议。(完)

编译：黎黎 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。