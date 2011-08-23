中国未来货币政策有望放松--中信

路透上海8月23日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新利率产品周报称，央行与市场对未来的经济增长与通胀形势的看法显然已出现了分歧，从央行最近的表态来看，他们仍然认为通胀是当前首要问题，但债市的看法却并非如此，从目前的形势来看，我们越来越倾向于认为央行可能低估了中国经济的下行风险。

报告解释说，首先，7月份以来，房价开始全面下跌，如果这种趋势持续，则不但会导致房地产投资大幅下降、财富效应减少，更严重的是地价下跌会导致中国的抵押品周期的逆转，而这会对银行信贷造成极大的负面冲击；

其次，银监会对地方融资平台的整顿以及全社会对地方债务的关注，使得过去几年中国经济最活跃的主体--地方政府的投资能力大幅下降；

最後，欧美经济陷入二次衰退的可能性难以排除。

正是基于上述理由，我们从8月初开始建议投资者逐渐买入长期金融债。对于长债的投资者来说，在目前时点上紧缩性货币政策维持更长时间实际上不是坏事，只有现在绷得越紧，未来才会放得越松。

**市场研判**

截至目前，中国国债长短期利差（10y-1y）降到了20~30bp这一历史最低水平区间，通常来说，这是经济衰退的前兆。

产生这种现象的原因经常是央行低估了经济下滑的风险而把紧缩性货币政策维持了过长的时间，但市场却比央行更准确的看到了经济下滑的风险，因此尽管短期利率在上升，然而长期利率却滞涨甚至下降。

从美国的经验来看，在过去的30年里，美国国债长短期利差分别在1990年初、2001年初和2007年初降至0附近，无一例外的是在此後1年里美国经济均出现了显着的衰退，因此在美国国债长短期利差被看作是衡量经济会否衰退的最佳前瞻性指标之一。

**欧美经济面临衰退风险**

从欧美近期的宏观数据来看，高失业，低增长的问题仍然没有解决，经济有面临衰退的风险。近期股市的下跌一定程度上是对前期过度乐观预期的修正以及对未来经济的担忧。

目前欧美经济面临的更大问题是政治上的障碍，在债务高企的情况下，美欧重现推出财政刺激的难度较大。

另外，欧洲主权债务问题也是一个重要的不确定性因素，如果欧洲不爆发金融危机，那麽实体经济面临衰退的风险较小，反之，美欧等经济体陷入衰退的可能性也大增。(完)

欲浏览更多《交易视点》稿件,请点选[COR/CN-COPINI]

--整理 李宏薇; 审校 曾祥进

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。