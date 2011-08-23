泰康人寿董事长称拟三年内实现“A+H”股上市

富智康修订2016年度净利倒退幅度 料收窄至37-41%
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透上海8月23日电---中国第四大寿险企业--泰康人寿保险股份有限公司董事长兼首席执行官陈东升表示,泰康人寿拟在三年内实现"A+H"股上市.到今年年底,公司保费规模预计将达900亿元人民币.
中国证券报周二援引他在公司十五周年庆典大会上称,据泰康人寿未来三年的发展战略,泰康人寿将在香港和上海证券交易所上市,并形成保险业务、资产管理、不动产、海外业务和创新业务五大板块的集团攻势.
据其介绍,公司未来五年的规划是使公司资产规模将达1万亿元,年保费规模达2,000亿元,净资产达500亿元,实现税後利润100亿元,客户达1亿人,进入世界500强行列.
截至今年6月底,泰康人寿的总资产近3,300亿元,净资产超过140亿元,偿付能力充足率173%.陈东升预计,到今年年底,公司保费规模将达900亿元(完).
--发稿 周晓峰; 审校 林高丽
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路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透北京2月9日 - 中国国家外汇管理局周四称，2016年四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出11.06亿美元，这也是该数据自2012年公布以来连续第二个季度出现净流出，流出规模则环比缩窄近半。
路透2月9日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:11时，1港元=0.88409人民币)