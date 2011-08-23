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中国财经 | 2011年 8月 23日 星期二 10:25 BJT

泰康人寿董事长称拟三年内实现“A+H”股上市

路透上海8月23日电---中国第四大寿险企业--泰康人寿保险股份有限公司董事长兼首席执行官陈东升表示,泰康人寿拟在三年内实现"A+H"股上市.到今年年底,公司保费规模预计将达900亿元人民币.

中国证券报周二援引他在公司十五周年庆典大会上称,据泰康人寿未来三年的发展战略,泰康人寿将在香港和上海证券交易所上市,并形成保险业务、资产管理、不动产、海外业务和创新业务五大板块的集团攻势.

据其介绍,公司未来五年的规划是使公司资产规模将达1万亿元,年保费规模达2,000亿元,净资产达500亿元,实现税後利润100亿元,客户达1亿人,进入世界500强行列.

截至今年6月底,泰康人寿的总资产近3,300亿元,净资产超过140亿元,偿付能力充足率173%.陈东升预计,到今年年底,公司保费规模将达900亿元(完).

--发稿 周晓峰; 审校 林高丽

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