火电污染排放标准即将出台--报载

路透上海8月23日电---中国证券报周二援引环保部有关人士报导称,火电厂污染排放标准将于8月底前後出台.不过,火电厂脱硝补贴电价政策今年或难产.

报导指出,补贴政策年内难以出台的主要原因,一是每度1分-1.5分的脱硝电价补贴,将给本已高企的CPI带来进一步上行压力;二是截至目前,主管部门正进一步调研火电厂脱硝的真实成本,有关部门对脱硝补贴电价的具体标准尚未形成统一意见.

此前业内人士曾普遍预计,火电厂脱硝补贴电价会定在每度1分-1.5分左右,将于年内出台.

报导称,由于迄今为止脱硝补贴电价政策仍未出台,标准的提高意味着火电厂上马火电脱硝装置将投入更多成本.因此,此次脱硝标准提高是否能早日落地,关键看脱硝补贴电价何时出台.

报导还援引业内人士表示,最终确定的火电厂脱硝标准较2003年制定的标准更为严格,意味着那些拥有更高技术水平的火电脱硝设备、脱硝催化剂以及从事相关工程运营的公司,在有望大规模启动的火电脱硝市场中占据更有利地位.

截至上半年,中国节能减排指标完成情况并不理想,预计完成年度指标的压力较大,特别是在氮氧化物方面.而目前,氮氧化物的重要污染源之一来自火电厂.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 林高丽

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。