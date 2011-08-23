日圆升值迫使日企将生产迁往海外--日经

消息人士称德国希望G20重申对贸易、汇率和气候等的现有共识
路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。
路透东京8月23日电---日本经济新闻开展一项公司高管调查称,近五分之二的日本大公司称,除非日圆升值势头减缓,否则他们将不得不转移部分生产至新兴市场.
日经周一访问的96位公司高管中,70%受访者称,鉴于日圆兑美元汇价徘徊在历史高位附近,他们普遍预料公司获利会大幅下降.
周二早盘,日圆兑美元汇价略低于77水平,距离上周五触及的纪录水平75.94不远.
报导并称,一半的受访者提到,他们准备削减国内的营业费用,48%的受访者有意扩大海外的零部件和原材料采购量,以抵御日圆升值的不利影响.
但仅有47%的受访高管希望日本政府再度干预汇市以压低日圆汇价,46%的受访者敦促降低企业所得税,以协助应对成本推高的日圆汇率.(完)
--编译 肖群英;审校 孙茉莉
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