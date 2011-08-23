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时事要闻 | 2011年 8月 23日 星期二 10:59 BJT

菅直人将在周五表达辞职意向--官员

路透东京8月23日电---日本财务大臣野田佳彦称,首相菅直人周二对内阁表示,他将在周五表达辞职意向.

"我们被告知,如果一切按计划推进,首相将在8月26日表达(辞职)意向...我们亦被告知准备接替下一任内阁."野田佳彦在一国会委员会议上表示.(完)

--编译 洪曦;审校 程琳

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