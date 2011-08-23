菅直人将在周五表达辞职意向--官员

美国白宫计划针对“冲突矿物”规定颁布政令--消息人士（更新版）

路透华盛顿2月8日 - 据了解美国政府想法的消息人士，美国总统特朗普计划针对多德-弗兰克法案中一项备受争议的规定出台行政命令。该规定要求企业披露其产品中是否包含来自非洲战乱地区的“冲突矿物”。