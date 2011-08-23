中国将面临外需疲弱和成本上升压力--商务部

富智康修订2016年度净利倒退幅度 料收窄至37-41%
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透北京8月23日电---中国商务部周二表示,中国将面临外需疲弱和成本上升的压力,而发达经济体债务危机将给新兴市场带来挑战.
商务部副部长蒋耀平在有关中国外贸发展的新闻稿中称,中国贸易发展面临多重压力,包括外需疲弱,成本上升,以及全球竞争加剧.
新闻稿并称,发达国家的债务危机,加剧了包括中国在内的新兴市场的压力,并带来挑战.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 林高丽
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透北京2月9日 - 中国国家外汇管理局周四称，2016年四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出11.06亿美元，这也是该数据自2012年公布以来连续第二个季度出现净流出，流出规模则环比缩窄近半。
路透2月9日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:11时，1港元=0.88409人民币)