中国称在利比亚石油投资对双方有益

路透北京8月23日电---中国商务部外贸司副司长文仲亮周二在新闻发布会上表示，中国在利比亚的投资，尤其是石油方面的投资，对中国和利比亚人民都是有益的。

利比亚反对武装逐步控制局势，当记者问及中方是否担心对利比亚石油投资合同受局势影响时，文仲亮作出了前述答复。

文仲亮说：“中国在利比亚的投资，特别是石油方面的投资，这体现了中国和利比亚两个国家之间的经济互利合作，而且这种合作对中国人民和利比亚人民都是有益的。”

他并表示：“前一段时间由于利比亚局势变动，我们在利比亚的投资活动受到一些影响，我们也希望利比亚局势尽快稳定，同时也希望继续跟利比亚开展这方面的合作。”

周一，利比亚反抗武装控制的石油公司AGOCO一名官员暗示，由于俄罗斯和中国未支持反抗武装推翻卡扎菲，这些国家可能失去在利比亚的石油合约。(完)

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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