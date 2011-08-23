中国称在利比亚石油投资对双方有益

俄罗斯总统普京5月将访华--俄新社
路透莫斯科2月9日 - 俄新社引述俄罗斯驻华大使的话报导，俄罗斯总统普京5月将赴中国出席峰会，并计划与中国国家主席习近平举行会谈。(完)
路透北京8月23日电---中国商务部外贸司副司长文仲亮周二在新闻发布会上表示，中国在利比亚的投资，尤其是石油方面的投资，对中国和利比亚人民都是有益的。
利比亚反对武装逐步控制局势，当记者问及中方是否担心对利比亚石油投资合同受局势影响时，文仲亮作出了前述答复。
文仲亮说：“中国在利比亚的投资，特别是石油方面的投资，这体现了中国和利比亚两个国家之间的经济互利合作，而且这种合作对中国人民和利比亚人民都是有益的。”
他并表示：“前一段时间由于利比亚局势变动，我们在利比亚的投资活动受到一些影响，我们也希望利比亚局势尽快稳定，同时也希望继续跟利比亚开展这方面的合作。”
周一，利比亚反抗武装控制的石油公司AGOCO一名官员暗示，由于俄罗斯和中国未支持反抗武装推翻卡扎菲，这些国家可能失去在利比亚的石油合约。(完)
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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