俄希望利比亚权力转移结束流血冲突

俄罗斯总统普京5月将访华--俄新社
路透莫斯科2月9日 - 俄新社引述俄罗斯驻华大使的话报导，俄罗斯总统普京5月将赴中国出席峰会，并计划与中国国家主席习近平举行会谈。(完)
路透莫斯科8月22日电---俄罗斯周一称，希望利比亚反对派夺取政权能结束利比亚流血冲突，并警告其他国家不要插手利比亚内政。
俄外交部声明中称，“利比亚冲突形势急转，所有迹象均表明，权力很快将移至反对派手中。”
“我们希望这将能结束利比亚持续已久的流血冲突。流血冲突给该国人民带来了巨大的灾难和不幸，并令其经济严重受损。”
俄外交部称，其他国家应帮助保护利比亚平民，在流血冲突结束後帮助该国组建合法政府，但不能干预其内政。
“在目前背景下，我们呼吁各国......不要干预利比亚内政，在保护平民和建立合法政府方面提供实际支持。”
目前卡扎菲仍下落不明，俄罗斯非洲特使马格洛夫(Mikhail Margelov)重申，俄罗斯不会为其提供避难。(完)
编译：程芳 发稿：朱淑珍
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