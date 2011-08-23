俄希望利比亚权力转移结束流血冲突

路透莫斯科8月22日电---俄罗斯周一称，希望利比亚反对派夺取政权能结束利比亚流血冲突，并警告其他国家不要插手利比亚内政。

俄外交部声明中称，“利比亚冲突形势急转，所有迹象均表明，权力很快将移至反对派手中。”

“我们希望这将能结束利比亚持续已久的流血冲突。流血冲突给该国人民带来了巨大的灾难和不幸，并令其经济严重受损。”

俄外交部称，其他国家应帮助保护利比亚平民，在流血冲突结束後帮助该国组建合法政府，但不能干预其内政。

“在目前背景下，我们呼吁各国......不要干预利比亚内政，在保护平民和建立合法政府方面提供实际支持。”

目前卡扎菲仍下落不明，俄罗斯非洲特使马格洛夫(Mikhail Margelov)重申，俄罗斯不会为其提供避难。(完)

编译：程芳 发稿：朱淑珍

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