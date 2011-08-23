各大银行竞相提高黄金价格预估

路透8月22日电---金价周一触及每盎司近1,900美元的纪录高位,受益于近期经济衰退中股票市场大幅下挫,以及美国经济复苏乏力或将导致其实施新一轮量化宽松的臆测.

现货金今年累计上涨约33%,有望录得至少25年以来最大的季度涨幅.本轮金价涨势引发多家银行和贸易商提高黄金价格预测.

以下是近期对金价的观点.请留意,本文提供的日期是金价预测报告的发布日期,可能与编制报告的日期不同.

**法国兴业银行(8月22日)**

法国兴业银行提高2011年第四季度黄金均价预估至每盎司1,950美元,2011年全年平均金价预估相应上升至每盎司1,660美元.

该银行还调升2012年平均金价预测至每盎司2,275美元,料2012年第四季度金价飙升至每盎司2,500美元左右.

"继续实施极宽松的货币政策,加上经济增长乏力,主权债务问题久拖不决,将继续推动金价迭创新高,"法国兴业银行称.

**花旗银行(8月22日)**

花旗银行把2011年金价预测自每盎司1,440美元提高至1,590美元,2012年预测价格自1,325提高至1,650.该行预测2013年黄金均价为每盎司1,500美元,之前的预估为1,225美元.

"全球性风险增加,(美元)疲软,通胀忧虑加剧,美国评级下调和欧洲主权债务危机持续,这些因素都刺激了投资者对黄金的买需,"该行在一份研究报告中表示.

"此外,过去15年多数时间都是卖家的央行最近也转为净买入,亦使金价受到支撑.美国联邦储备委员会(美联储,FED)发表声明,中期内将维持利率在极低水平,这也是一个支撑因素,"该报告补充道.

**汇丰银行(8月10日)**

汇丰银行表示,今年黄金可能升至每盎司1,850美元,2011年剩下时段的均价可能超过每盎司1,700美元.

"黄金是一种交易广泛、普遍接受的硬资产,是经受过考验的避险工具,"该行表示."通常投资者会在对政府政策的信心降低时转向黄金,这可能反映在政府的评级下调,货币贬值和公债买需减少,甚至发生社会动乱时."

该行重申了8月8日上调金价预估的决定,把2011年金价预测由每盎司1,525美元上调至1,590,2012年预估由1,500上调至1,625,2013年由1,450上调至1,550.

**美国银行美林(8月9日)**

美国银行美林在一研究报告中将12个月黄金价格目标调整到每盎司2,000美元.

该行称:"实货黄金是最终担保品,因为它不存在信用风险,因此在近几个季度中,新兴市场央行已将外汇储备分散到黄金和其他非美元、非欧元资产中."

该行补充道:"展望未来,欧洲和美国信用质量的恶化,连同第三轮量化宽松政策的可能性升高,意味着这些压力将持续存在."

**摩根大通(8月8日)**

摩根大通称,上周标准普尔下调美国债信评级後,金融危机可能会再度来临的预期升温,令该行上修今年黄金价格预估.

"在标普调降评级前,我们的观点是现货金价格到年底可能达到平均每盎司1,800美元的水平,"该行在报告中称,"目前这种观点被证明可能过于保守:现货金有可能涨至每盎司2,500美元或更高,尽管波动性也将非常之高."

**高盛(8月7日)**

高盛分别将三个月、六个月和12个月价格预估升至每盎司1,645、1,730和1,860美元。

"由于我们的美国经济研究团队将2011年和2012年美国经济成长率预估调降至1.7%和2.1%,预计实质利率仍将在较长时期内维持低位,因此我们上修了金价预估."该行称.

"近期主权债务问题的升级显示出,我们新预估的短期风险偏于上档.我们仍建议作多黄金."该行补充道.

**瑞银集团(8月3日)**

瑞银称将一个月金价预估从之前的1,575美元上调到1,725美元,三个月价格预期从1,600美元上调到1,850美元.

"鉴于美国经济成长受到制约,且美联储采取某种形式宽松政策的预期升温,"瑞银在8月3日的报告中称."全球成长的担忧仍然切实存在,欧洲和美国债务问题都没有得到完全解决,欧洲二线国家公债利差昨日触及历史水平."

"英国可能采取量化宽松政策,美国升息或许还要等12个月以上,央行不断将储备分散到黄金,未来几个月金价绝不缺乏利多消息."(完)

--编译 肖群英/李春喜/洪曦;审校 郑茵

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