未来数月进口增长有望快于出口--商务部

富智康修订2016年度净利倒退幅度 料收窄至37-41%
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透北京8月23日电---中国商务部副部长蒋耀平周二预计,在国内需求不断增加,扩大进口政策支持,以及国际市场大宗商品价格上涨的共同因素作用下,未来几个月中国进口增长有望快于出口,贸易平衡进一步改善.
他在国新办举行的新闻发布会上作出上述表示.但他也提到,还有许多不确定的因素,尤其是现在国际形势比较复杂,而且企业也面临着生产要素成本上升,国际竞争加剧的多重压力.
"到目前为止,世界经济缓慢复苏,特别是新兴经济体的较快增长,将为我国外贸发展创造一定的有利条件."他称.
他提到,综合国内、国外的情况来分析,预计今年中国对外贸易总体将继续平稳发展,但是增速比去年可能略有回落.
今年1-7月,中国进出口20,225.5亿美元,增长25.1%.其中出口10,493.8亿美元,增长23.4%;进口9,731.7亿美元,增长26.9%.
中国7月贸易顺差创下30个月来新高,达314.8亿美元.(完)
--发稿 邵晓忆;撰写 沈燕/宿泱韫; 审校 林高丽
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路透北京2月9日 - 中国国家外汇管理局周四称，2016年四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出11.06亿美元，这也是该数据自2012年公布以来连续第二个季度出现净流出，流出规模则环比缩窄近半。
路透2月9日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:11时，1港元=0.88409人民币)