未来数月进口增长有望快于出口--商务部

路透北京8月23日电---中国商务部副部长蒋耀平周二预计,在国内需求不断增加,扩大进口政策支持,以及国际市场大宗商品价格上涨的共同因素作用下,未来几个月中国进口增长有望快于出口,贸易平衡进一步改善.

他在国新办举行的新闻发布会上作出上述表示.但他也提到,还有许多不确定的因素,尤其是现在国际形势比较复杂,而且企业也面临着生产要素成本上升,国际竞争加剧的多重压力.

"到目前为止,世界经济缓慢复苏,特别是新兴经济体的较快增长,将为我国外贸发展创造一定的有利条件."他称.

他提到,综合国内、国外的情况来分析,预计今年中国对外贸易总体将继续平稳发展,但是增速比去年可能略有回落.

今年1-7月,中国进出口20,225.5亿美元,增长25.1%.其中出口10,493.8亿美元,增长23.4%;进口9,731.7亿美元,增长26.9%.

中国7月贸易顺差创下30个月来新高,达314.8亿美元.(完)

--发稿 邵晓忆;撰写 沈燕/宿泱韫; 审校 林高丽

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