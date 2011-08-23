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冯涛股市实时分析 | 2011年 8月 23日 星期二 12:16 BJT

23日午间分析：沪指早盘缩量小幅收涨

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场早盘小幅震荡反弹，多空双方在2500点上方进行窄幅震荡，从盘面观察，盘中缺乏明显的热点板块，同时两市成交量继续保持低迷的态势，午盘沪综指报收于2529.99点，微涨0.56%。

目前A股成交持续低迷，一方面反映当前市场心态谨慎，另一方面也反映出目前资金面紧张局面没有得到有效缓解，在通胀高压、调控政策难改善以及海外经济增长放缓的背景下，短期内大盘仍有考验前期低点2437点的可能。（完）

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