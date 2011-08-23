特写：亚洲职位吸引欧美金融业高管

路透香港8月22日电（记者 Elzio Barreto）---Abhay Pande正在适应新加坡常年炎热潮湿的气候。与他和家人在纽约的住所相比，现在新加坡的居住空间更为紧凑。

尽管这位花旗集团银行家怀念他在美国东北部的郊区生活，怀念那里夏日的微风和宽敞的房间，但从他来到亚洲的那一刻起，他很高兴工作日程表排得满满当当。

Pande说：“有人问约翰・肯尼迪竞选总统的原因，肯尼迪说：‘那里是有所作为的地方。’从专业角度而言，亚洲就是有作为的地方。”Pande目前担任花旗东南亚产业银行业务负责人，他和妻子及两个孩子约两周前来到新加坡。

今年亚洲金融市场低迷，尽管部分地区继续招聘，与信贷危机前的荣景相比，金融业一落千丈。

但不断有欧美银行家东迁至香港和新加坡等城市，尽管整体薪资水平不及欧美，但该地区的经济增长提供了众多商机。

全球近期最大规模的两次IPO在香港进行，上市股票曾一度超过纽约和伦敦两地加一起的总和。债券发行去年刷新纪录。

《福布斯》杂志称，今年亚洲亿万富翁数量达到332人，创历史新高。这推动了在新加坡的求职需求，新加坡传统上是亚洲地区资产管理业务的大本营。

Pande称：“未来20-40年，亚洲将成为全球经济主要推动力。”

**异国他乡的生活**

Rajiv Lulla近期搬到香港工作，希望与亚洲市场及印度的家人离得更近。

Lulla是美银美林交通业投行业务亚洲区负责人，他在约三个月前接手了这份新工作，他此前在巴黎工作。

“香港的特别之处是，在有机会感受中国文化的同时，仍保留你习惯于的西方舒适感。”

除了亚洲的商机外，吸引金融业高管的还有，即使市场波动，也鲜有变化的亚洲生活方式；上班方便、赋税低、令人兴奋的旅行、一流的国际学校和质量高、价格可承担的家政服务。

当然海外生活不总是令人兴奋和奢侈的。许多个人或家庭很快就搬走，要麽因为没有就业机会，生活方式难以适应，离家太远，或者是三个原因的结合。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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