卡扎菲之子赛义夫现身 呼吁支持者反攻

路透的黎波里8月23日电---利比亚反抗军声称已抓获卡扎菲之子赛义夫，但他周一夜间出人意料地在的黎波里现身，呼吁支持者对反抗军发起反攻。

赛义夫出现在外国记者聚集的酒店，宣称政府将赢得战役。

他带记者参观了卡扎菲的阿齐齐亚军营。电视画面显示赛义夫面带微笑、挥手致意，并与支持者握手，不时摆出胜利手势。

他呼吁支持者拿起武器、痛击反抗军。

此前反抗武装和海牙国际刑事法庭均称赛义夫已被俘，而他此次在外国媒体前现身，令人不禁质疑反抗军的可信度。

赛义夫称的黎波里仍在政府控制中，他对国际刑事法庭针对他们父子发出的逮捕令毫不在意。

卡扎菲已有数周未在公开场合出现，但当记者问及卡扎菲是否在的黎波里安然无恙时，赛义夫给出了肯定的答复。(完)

编译：朱淑珍 发稿：王燕昆

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