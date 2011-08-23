卡扎菲之子赛义夫现身 呼吁支持者反攻

俄罗斯总统普京5月将访华--俄新社
路透莫斯科2月9日 - 俄新社引述俄罗斯驻华大使的话报导，俄罗斯总统普京5月将赴中国出席峰会，并计划与中国国家主席习近平举行会谈。(完)
路透的黎波里8月23日电---利比亚反抗军声称已抓获卡扎菲之子赛义夫，但他周一夜间出人意料地在的黎波里现身，呼吁支持者对反抗军发起反攻。
赛义夫出现在外国记者聚集的酒店，宣称政府将赢得战役。
他带记者参观了卡扎菲的阿齐齐亚军营。电视画面显示赛义夫面带微笑、挥手致意，并与支持者握手，不时摆出胜利手势。
他呼吁支持者拿起武器、痛击反抗军。
此前反抗武装和海牙国际刑事法庭均称赛义夫已被俘，而他此次在外国媒体前现身，令人不禁质疑反抗军的可信度。
赛义夫称的黎波里仍在政府控制中，他对国际刑事法庭针对他们父子发出的逮捕令毫不在意。
卡扎菲已有数周未在公开场合出现，但当记者问及卡扎菲是否在的黎波里安然无恙时，赛义夫给出了肯定的答复。(完)
编译：朱淑珍 发稿：王燕昆
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