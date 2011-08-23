铁道部拟发千亿元企业债

* 铁道部拟发总额不超过1,000亿元人民币企业债--消息

* 首批有望9月发出,规模在200-300亿元--消息

* 动车追尾事故加上资金面紧张,料推高铁道债利率--分析师

路透北京/上海8月23日电---中国"7.23"特大铁路事故已过去一个月,虽然市场对铁道债的信用疑虑未消,但资金需求量大的铁道部还得大步迈开举债脚步.三位消息人士周二表示,铁道部今年度拟发行总额不超过1,000亿元人民币的企业债,首批约300亿元最快将于9月中下旬发行.

消息人士提到,相关企业债的发行尚在报批程序中,具体发行规模尚未最後确定,这至多1,000亿元的发债计划是铁道部今年的年度企业债拟发行规模.铁道部去年共发行了800亿元的企业债,首期亦是于9月份发出.

分析人士认为,甬温线动车追尾事故引发了投资者对铁道部运营能力的质疑及对债券信用风险的担忧,加之中国银根收紧下债券市场资金面紧张,且铁道部自身财务状况欠佳,料今年铁道债发行利率高于去年.

"今年银根紧缩,资金面整体比去年要紧张,它的发行利率肯定会比去年要高."北京一券商分析师表示.

他提到,此前铁道部公布自身欠佳财务状况和动车追尾事故,也要求其新债发行给出更高的风险溢价.

中国债券信息网数据显示,铁道部2010年发行的四期企业债共计800亿元,期限分为10年和15年.其中15年期品种最高票面利率为4.39%;10年期品种的最高票面利率为4.35%.

**首批企业债最快于9月发出**

对于铁道部今年的企业债发行计划,一位了解情况的消息人士说,首批企业债"规模在200-300亿元,暂定期限为七年和20年." 发行主承销商包括国泰君安、中金公司等.

路透尚未联络到铁道部对上述消息给予评论.

上述券商分析师并表示,铁道部企业债期限一般较长,主要需求方之一为保险公司,而今年保险公司保费收入相对偏少,对铁道部企业债需求将有所抑制,铁道部今年庞大规模的企业债发行有必要争取其他机构的支持.

7月23日甬温线发生的动车追尾事故,造成至少40人死亡.事故引起市场对中国高铁、动车的安全性的质疑声.

中国铁道部财务司公布数据显示,由于二季度扭亏,上半年铁道部实现利润总额共计42.9亿元,但负债率则进一步攀升至58.5%. (完)

(北京钟华对本文亦有贡献)